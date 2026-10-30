W Polsce prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, według Interia Sport, powołującej się na portal Weszło, pod koniec przyszłego tygodnia ma złożyć zeznania na komisariacie policji w sprawie możliwego mobbingu w strukturach Kolegium Sędziów. Wyjaśnienia Kuleszy mają zostać przekazane do prokuratury.

Zeznania działaczy Kolegium Sędziów

Do weekendu zeznania w tej sprawie mają również złożyć przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc oraz członek zarządu kolegium, informuje Weszło. Według portalu ten ostatni miał rzekomo nakłaniać sędziego piłkarskiego Arkadiusza Kamila Wójcika do milczenia.

Jak pisze Weszło, 9 lipca Wójcik złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Szulca oraz jednego z członków zarządu Kolegium Sędziów. W informacji nie wskazano, jakie decyzje procesowe prokuratura podjęła w związku z tym zawiadomieniem.

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Sprawa wiadomości SMS

Według wersji Weszło sprawa rozwija się równocześnie ze skandalem wokół wiadomości SMS, po którym Wójcik został zdyskwalifikowany na dwa lata. Sam sędzia twierdzi, że Kulesza początkowo próbował przekonać go, by nie składał zawiadomienia do prokuratury.

Weszło informuje również, że dokumenty Polskiego Związku Piłki Nożnej wskazują na polecenie Kuleszy dla Szulca, aby przekazał organom dyscyplinarnym zrzuty ekranu korespondencji Wójcika z Pawłem Raczkowskim. Wcześniej media pisały o rzekomo nieprawidłowych fakturach związanych ze współpracą związku z firmą Publicon Sport na kwotę ponad 40 mln złotych.

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