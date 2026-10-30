В Польше президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша, по данным Interia Sport со ссылкой на портал Weszło, в конце следующей недели должен дать показания в отделении полиции по делу о возможном моббинге в структурах Коллегии арбитров. Объяснения Кулеши должны быть переданы в прокуратуру.

Показания должностных лиц Коллегии арбитров

До выходных показания по этому делу также должны дать глава Коллегии арбитров Марцин Шульц и член правления коллегии, сообщает Weszło. По утверждению портала, последний якобы склонял футбольного арбитра Аркадиуша Камила Вуйцика к молчанию.

Как пишет Weszło, 9 июля Вуйцик подал в прокуратуру заявление о подозрении в совершении преступления Шульцем и одним из членов правления Коллегии арбитров. В сообщении не указано, какие процессуальные решения прокуратура приняла по этому заявлению.

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Дело об SMS-сообщениях

По версии Weszło, дело развивается одновременно со скандалом вокруг SMS-сообщений, после которого Вуйцик был дисквалифицирован на два года. Сам арбитр утверждает, что Кулеша сначала пытался убедить его не подавать заявление в прокуратуру.

Weszło также сообщает, что документы Польского футбольного союза свидетельствуют о поручении Кулеши Шульцу передать дисциплинарным органам скриншоты переписки Вуйцика с Павелом Рачковским. Ранее СМИ писали о якобы ненадлежащих счетах-фактурах, связанных с сотрудничеством союза с компанией Publicon Sport, на сумму более 40 млн злотых.

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