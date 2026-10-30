据Interia Sport援引Weszło门户网站的消息，在波兰，波兰足球协会主席切萨雷·库莱沙预计将在下周末前往警察局，就裁判委员会体系内可能存在职场霸凌一事作证。库莱沙的说明将被移交检察机关。

裁判委员会官员的证词

Weszło报道称，在本周末前，裁判委员会主席马尔钦·舒尔茨以及该委员会的一名理事也应就此案作证。该门户网站称，后者据称曾劝说足球裁判阿尔卡迪乌什·卡米尔·武伊齐克保持沉默。

Weszło写道，7月9日，武伊齐克向检察机关提交举报，怀疑舒尔茨和裁判委员会理事会的一名成员实施了犯罪行为。报道未说明检察机关就该举报作出了哪些程序性决定。

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短信事件

根据Weszło的说法，此案与围绕短信的丑闻同时发展，该丑闻后武伊齐克被禁赛两年。这名裁判本人称，库莱沙起初曾试图说服他不要向检察机关提交举报。

Weszło还报道称，波兰足球协会的文件显示，库莱沙指示舒尔茨向纪律机构提交武伊齐克与帕维尔·拉奇科夫斯基通信的截图。此前，媒体曾报道与该协会同Publicon Sport公司合作相关的涉嫌不当发票，金额超过4000万兹罗提。

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