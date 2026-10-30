CAF przywraca Puchar Narodów Afryki do cyklu dwuletniego — TimesLIVE

Konfederacja Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF) zdecydowała, że Puchar Narodów Afryki będzie ponownie rozgrywany co dwa lata. Prezydent CAF Patrice Motsepe powiedział, że komitet wykonawczy podjął tę decyzję jednogłośnie, uwzględniając interesy afrykańskiego futbolu, 54 stowarzyszeń członkowskich organizacji oraz zawodników grających w klubach poza Afryką.

Przegląd wcześniejszej decyzji

Jak informuje TimesLIVE, w ubiegłym roku CAF zdecydowała, że turniej będzie rozgrywany co cztery lata. Wcześniej w tym miesiącu, podczas strategicznej konferencji CAF na Cabo Verde, Motsepe poinformował, że komitet wykonawczy dokona przeglądu tej decyzji.

Według Motsepego przegląd był konieczny, ponieważ proponowane ogólnoafrykańskie rozgrywki Africa Nations League, które miały zastąpić obecny Puchar Narodów Afryki i odbywać się co dwa lata, będą wymagały kilku lat przygotowań. Zaznaczył również, że nowy turniej potrzebuje czasu, aby zapewnić znaczący wkład finansowy i wspierać rozwój afrykańskiego futbolu.

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Kalendarz turnieju

Następny Puchar Narodów Afryki odbędzie się w 2027 roku w Kenii, Tanzanii i Ugandzie. Motsepe wyraził przekonanie, że turniej odniesie sukces.

Następnie, jak powiedział, rozgrywki mają się odbyć w 2028, 2031 i 2033 roku. W 2030 roku odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej, dlatego zgodnie z tradycją FIFA finałowe turnieje kontynentalnych rozgrywek reprezentacji nie odbywają się w roku mundialu.

Motsepe dodał, że Puchar Narodów Afryki jest również okazją do świętowania futbolu i różnorodności kulturowej Afryki oraz do łączenia przedstawicieli 54 krajów kontynentu, afrykańskiej diaspory i kibiców na całym świecie.

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