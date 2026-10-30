Szkocka Profesjonalna Liga Piłkarska (SPFL) w Wielkiej Brytanii rozpoczęła poszukiwanie ofert na nowy cykl praw telewizyjnych, który rozpocznie się w sezonie 2029/30. Jak podaje BBC Sport, nadawcy mogą otrzymać możliwość składania ofert na transmisje na żywo wszystkich meczów, w tym spotkań w soboty o 15:00.

Elastyczne warunki przetargu

SPFL oświadczyła, że jest gotowa rozważyć różną liczbę meczów w ramach nowej umowy. Przetarg przygotowano z maksymalną elastycznością, pod warunkiem że nadawca nie będzie wymagał zastosowania artykułu 48 Statutu UEFA.

Artykuł 48 pozwala ligom ustanawiać przedziały czasowe, w których transmisje telewizyjne meczów na żywo są zakazane. Może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie rozgrywana jest co najmniej połowa meczów w dwóch najwyższych dywizjach kraju.

Obecnie w Wielkiej Brytanii zakaz transmisji na żywo obowiązuje w każdą sobotę od 14:45 do 17:15. Tradycyjną godziną rozpoczęcia meczów w ligach na różnych poziomach pozostaje 15:00. Ograniczenie wprowadzono z obawy, że transmisje telewizyjne o tej porze mogą zmniejszyć frekwencję nie tylko w klubach, których mecze są transmitowane, ale także w zespołach z niższych dywizji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obecna umowa i głosowanie klubów

Zgodnie z obecnymi warunkami Sky Sports może transmitować do 60 meczów szkockiej Premiership w sezonie, a Premier Sports — do 22. Łącznie w najwyższej dywizji rozgrywa się 228 spotkań, dlatego na żywo pokazywanych jest 36% meczów.

Nowy przetarg pozwala nadawcom składać dowolne propozycje dotyczące zakresu transmisji na żywo. Ostateczną decyzję podejmie 12 klubów Premiership: do zatwierdzenia umowy potrzebnych jest osiem głosów. Kluby mogą również odrzucić propozycję przewidującą pokazywanie meczów w soboty o 15:00.

Latem walijska Cymru Premier zniosła podobne ograniczenie i przeszła na model transmisji strumieniowych wszystkich meczów. Jednocześnie zniesienie zakazu w Szkocji nie będzie automatycznie oznaczać podobnych zmian w angielskiej piłce nożnej, dla walijskich klubów w angielskiej piramidzie piłkarskiej ani w Irlandii Północnej.

Czytaj nas na