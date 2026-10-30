Шотландская профессиональная футбольная лига (SPFL) в Великобритании начала поиск предложений для нового цикла телевизионных прав, который стартует с сезона 2029/30. По данным BBC Sport, вещатели могут получить возможность подавать заявки на прямые трансляции всех матчей, включая игры по субботам в 15:00.

Гибкие условия тендера

В SPFL заявили, что готовы рассматривать различное количество матчей в рамках нового соглашения. Тендер сформировали с максимальной гибкостью при условии, что вещатель не будет требовать применения статьи 48 Устава УЕФА.

Статья 48 позволяет лигам устанавливать временные промежутки, когда прямые телевизионные трансляции матчей запрещены. Ее можно применять только тогда, когда одновременно проводится не менее половины матчей в двух высших дивизионах страны.

Сейчас в Великобритании запрет на прямые трансляции действует каждую субботу с 14:45 до 17:15. Традиционным временем начала матчей в лигах разных уровней остается 15:00. Ограничение ввели из-за опасений, что телепоказ в это время может снизить посещаемость не только клубов, чьи матчи транслируются, но и команд низших дивизионов.

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Действующее соглашение и голосование клубов

По действующим условиям Sky Sports может транслировать до 60 матчей шотландского Премьершипа за сезон, а Premier Sports — до 22. Всего в высшем дивизионе проводится 228 игр, поэтому в прямом эфире показывают 36% матчей.

Новый тендер позволяет вещателям подавать любые предложения относительно объема прямых трансляций. Окончательное решение будут принимать 12 клубов Премьершипа: для утверждения соглашения необходимы восемь голосов. Клубы также могут отклонить предложение, предусматривающее показ матчей по субботам в 15:00.

Летом валлийская Cymru Premier отменила аналогичное ограничение и перешла на модель потоковых трансляций всех матчей. В то же время отмена запрета в Шотландии не будет автоматически означать аналогичных изменений в английском футболе, для валлийских клубов в английской футбольной пирамиде или в Северной Ирландии.

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