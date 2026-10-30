В Китае платформа Migu убрала из расписания запланированный на воскресенье матч между «Расингом» из Сантандера и «Реалом Мадрид». Как сообщает Interia Sport, это произошло на фоне реакции на давнее высказывание форварда мадридского клуба Килиана Мбаппе о мемах, где его изображали похожим на китайского диктатора.

Извинения футболиста

Мбаппе извинился перед людьми в Китае и китайскими общинами в других странах. Он назвал свою реплику неудачной, отметил, что не намеревался кого-либо оскорбить, а также заявил об уважении к китайскому народу и его истории.

Официальные извинения также опубликовали «Реал Мадрид» и Ла Лига. Высказывание футболиста прозвучало еще в прошлом сезоне, но вновь получило огласку перед церемонией вручения «Золотого мяча» в этом году.

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Контракт на трансляции

По данным Mundo Deportivo, которая ссылается на источники Vozpopuli, стоимость телевизионных прав Ла Лиги в Китае до 2030 года может достичь 400 миллионов евро. Migu имеет контракт на трансляцию всех 380 матчей каждого сезона до 2030 года. На момент публикации Interia Sport платформа оставила в сетке вещания остальные девять матчей тура.

Издание также сообщает, что рекламные контракты Мбаппе на китайском рынке могут оцениваться примерно в 7 миллионов евро. По информации источника, президент Ла Лиги Хавьер Тебас встречался с послом Китая в Испании Яо Цзином, пытаясь урегулировать ситуацию.

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