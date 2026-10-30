W Chinach platforma Migu usunęła z ramówki zaplanowany na niedzielę mecz między Racingiem Santander a Realem Madryt. Jak podaje Interia Sport, stało się to w związku z reakcją na dawną wypowiedź napastnika madryckiego klubu Kyliana Mbappé o memach, na których przedstawiano go jako podobnego do chińskiego dyktatora.

Przeprosiny piłkarza

Mbappé przeprosił ludzi w Chinach oraz chińskie społeczności w innych krajach. Nazwał swoją wypowiedź niefortunną, zaznaczył, że nie miał zamiaru nikogo urazić, a także wyraził szacunek dla chińskiego narodu i jego historii.

Oficjalne przeprosiny opublikowały również Real Madryt i La Liga. Wypowiedź piłkarza padła jeszcze w poprzednim sezonie, ale ponownie zyskała rozgłos przed tegoroczną ceremonią wręczenia Złotej Piłki.

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Umowa na transmisje

Według Mundo Deportivo, które powołuje się na źródła Vozpopuli, wartość praw telewizyjnych La Ligi w Chinach do 2030 roku może sięgnąć 400 mln euro. Migu ma umowę na transmitowanie wszystkich 380 meczów każdego sezonu do 2030 roku. W chwili publikacji Interia Sport platforma pozostawiła w ramówce pozostałe dziewięć meczów kolejki.

Wydawnictwo podaje również, że kontrakty reklamowe Mbappé na chińskim rynku mogą być wyceniane na około 7 mln euro. Według źródła prezes La Ligi Javier Tebas spotkał się z ambasadorem Chin w Hiszpanii Yao Jingiem, próbując uregulować sytuację.

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