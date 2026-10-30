在中国，Migu平台从节目表中撤下了原定于周日举行的桑坦德竞技与皇家马德里之间的比赛。据Interia Sport报道，此事发生在外界对皇家马德里前锋基利安·姆巴佩此前一番言论作出反应的背景下；他当时谈及将他描绘成与一名中国独裁者相像的网络梗图。

球员道歉

姆巴佩向中国民众以及其他国家的华人社群道歉。他称自己的言论不妥，表示无意冒犯任何人，并称自己尊重中国人民及其历史。

皇家马德里和西甲联赛也发表了正式道歉声明。该球员的言论是在上赛季作出的，但在今年金球奖颁奖典礼前再次受到关注。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

转播合同

据Mundo Deportivo援引Vozpopuli消息人士报道，西甲联赛在中国的电视转播权价值到2030年可能达到4亿欧元。Migu拥有截至2030年转播每个赛季全部380场比赛的合同。在Interia Sport发稿时，该平台仍在节目表中保留了本轮其余九场比赛。

该媒体还报道称，姆巴佩在中国市场的广告合同价值可能约为700万欧元。据消息人士称，西甲主席哈维尔·特巴斯曾与中国驻西班牙大使姚敬会面，试图解决这一情况。

关注我们在