Migu прибрала з ефіру матч Реала на тлі скандалу з Мбаппе — Interia Sport

У Китаї платформа Migu прибрала з розкладу запланований на неділю матч між «Расінгом» із Сантандера та «Реалом Мадрид». Як повідомляє Interia Sport, це відбулося на тлі реакції на давнє висловлювання форварда мадридського клубу Кіліана Мбаппе про меми, де його зображували схожим на китайського диктатора.

Вибачення футболіста

Мбаппе перепросив людей у Китаї та китайські громади в інших країнах. Він назвав свою репліку невдалою, зазначив, що не мав наміру когось образити, а також заявив про повагу до китайського народу та його історії.

Офіційні вибачення також оприлюднили «Реал Мадрид» і Ла Ліга. Висловлювання футболіста прозвучало ще минулого сезону, але знову набуло розголосу перед цьогорічною церемонією вручення «Золотого м'яча».

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Контракт на трансляції

За даними Mundo Deportivo, яка посилається на джерела Vozpopuli, вартість телевізійних прав Ла Ліги в Китаї до 2030 року може сягнути 400 мільйонів євро. Migu має контракт на трансляцію всіх 380 матчів кожного сезону до 2030 року. На час виходу публікації Interia Sport платформа залишила в сітці мовлення інші дев'ять матчів туру.

Видання також повідомляє, що рекламні контракти Мбаппе на китайському ринку можуть оцінюватися приблизно у 7 мільйонів євро. За інформацією джерела, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас зустрічався з послом Китаю в Іспанії Яо Цзіном, намагаючись врегулювати ситуацію.

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