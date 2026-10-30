Итальянские футбольные клубы «Интер» и «Милан» представили проект нового совместного стадиона Generali Stadium в Милане, Италия. Арена вместимостью 71 500 зрителей должна заменить «Сан-Сиро» с сезона 2031–32, сообщает The Guardian.

Строительство планируют начать в 2028 году на месте нынешнего стадиона «Сан-Сиро», рассчитанного на 75 тысяч зрителей. Стоимость проекта оценивают в 1,2 млрд евро. Новый стадион будет спонсировать итальянская страховая компания Generali.

Проект арены

Над дизайном Generali Stadium работали архитектор Норман Фостер и специалист по стадионам Дэвид Маника. По словам Фостера, сооружение будет иметь более низкую центральную часть и повышаться с обеих сторон за воротами. Маника отметил, что крутые трибуны должны максимально приблизить зрителей к футбольному полю.

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На новом стадионе также планируют проводить международные матчи НФЛ, матчи по регби и концерты. Арена может стать одной из площадок чемпионата Европы по футболу 2032 года, который Италия будет принимать совместно с Турцией.

Протест болельщиков

Планы представили на гала-мероприятии в замке Сфорца в Милане. Перед началом мероприятия группа болельщиков «Интера» развернула баннер против сноса «Сан-Сиро» и скандировала призывы не демонтировать стадион.

Клубы заплатили 197 млн евро за приобретение нынешней арены и прилегающих парковок. Когда строительство нового сооружения приблизится к завершению, большую часть «Сан-Сиро» планируют демонтировать. Стадион, также известный как «Джузеппе Меацца», открыли в 1926 году; он является крупнейшей спортивной ареной Италии.

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