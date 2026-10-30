В Сиднее фланкер сборной Австралии по регби Фрейзер Макрайт получил медаль Джона Илза как лучший игрок страны в сезоне 2026 года. Награда определяется голосованием игроков сборной Австралии после каждого тестового матча, сообщает Channel NewsAsia.

Признание от партнёров по сборной

27-летний Макрайт пополнил список австралийских фланкеров, которые ранее завоёвывали эту награду: Джорджа Смита, Фила Во, Дэвида Покока и Майкла Хупера. Он также стал первым представителем Квинсленда после Криса Лэтема в 2006 году, получившим медаль Джона Илза.

«Это огромная честь. Думаю, каждый хочет, чтобы его уважали партнёры по команде, и это многое для меня значит», — сказал Макрайт после вручения награды. Регбист добавил, что считает это лишь началом, стремится становиться лучше и продолжить выступления за Австралию в следующем году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы сборной перед домашним Кубком мира

Макрайт заявил, что сборной Австралии необходимо совершенствоваться в течение следующих 12 месяцев перед Кубком мира на домашнем поле. По его словам, команда способна играть на высоком уровне, когда демонстрирует свои лучшие выступления, однако ей необходимо продолжать прогрессировать.

Среди других лауреатов Файталу Молеку признали игроком года в женской сборной Австралии Wallaroos. Универсального игрока задней линии Джока Кэмпбелла, партнёра Макрайта по команде, назвали лучшим австралийским игроком Super Rugby Pacific.

Читай нас в