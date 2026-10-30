在悉尼，澳大利亚橄榄球队侧翼前锋弗雷泽·麦克赖特获得约翰·伊尔斯奖章，成为2026赛季该国最佳球员。该奖项由澳大利亚国家队球员在每场测试赛后投票评定，Channel NewsAsia报道。

来自国家队队友的认可

27岁的麦克赖特加入了此前曾获得该奖项的澳大利亚侧翼前锋行列，其中包括乔治·史密斯、菲尔·沃、戴维·波考克和迈克尔·胡珀。他也成为自2006年克里斯·莱瑟姆以来首位获得约翰·伊尔斯奖章的昆士兰代表。

“这是一项巨大的荣誉。我认为每个人都希望得到队友的尊重，这对我意义重大，”麦克赖特在获奖后表示。这名橄榄球运动员补充说，他认为这只是一个开始，希望变得更好，并在明年继续为澳大利亚效力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国家队在本土世界杯前的计划

麦克赖特表示，澳大利亚国家队必须在未来12个月内不断提高，为本土举行的世界杯做准备。他说，球队在发挥出最佳表现时能够打出高水平比赛，但仍需继续进步。

在其他获奖者中，法伊塔拉·莫莱卡被评为澳大利亚女子国家队Wallaroos年度最佳球员。麦克赖特的队友、后卫线多面手乔克·坎贝尔被评为Super Rugby Pacific最佳澳大利亚球员。

关注我们在