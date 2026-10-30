W Sydney skrzydłowy młyna reprezentacji Australii w rugby Fraser McReight otrzymał Medal Johna Ealesa jako najlepszy zawodnik kraju w sezonie 2026. O nagrodzie decyduje głosowanie zawodników reprezentacji Australii po każdym meczu testowym, informuje Channel NewsAsia.

Wyróżnienie od kolegów z reprezentacji

27-letni McReight dołączył do grona australijskich skrzydłowych młyna, którzy wcześniej zdobyli tę nagrodę: George’a Smitha, Phila Waugha, Davida Pococka i Michaela Hoopera. Został również pierwszym reprezentantem Queensland od czasu Chrisa Lathama w 2006 roku, który otrzymał Medal Johna Ealesa.

„To ogromny zaszczyt. Myślę, że każdy chce być szanowany przez swoich kolegów z drużyny i to bardzo wiele dla mnie znaczy” — powiedział McReight po otrzymaniu nagrody. Rugbysta dodał, że uważa to za zaledwie początek, chce stawać się lepszy i kontynuować występy w reprezentacji Australii w przyszłym roku.

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Plany reprezentacji przed domowym Pucharem Świata

McReight oświadczył, że reprezentacja Australii musi doskonalić się przez kolejne 12 miesięcy przed Pucharem Świata na własnym boisku. Jego zdaniem zespół jest zdolny do gry na wysokim poziomie, gdy prezentuje swoje najlepsze występy, jednak musi nadal robić postępy.

Wśród pozostałych laureatów Faitala Moleka została uznana za zawodniczkę roku w kobiecej reprezentacji Australii Wallaroos. Uniwersalny zawodnik formacji obronnej Jock Campbell, kolega McReighta z drużyny, został nazwany najlepszym australijskim zawodnikiem Super Rugby Pacific.

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