意大利足球俱乐部国际米兰和AC米兰公布了位于意大利米兰的新共用体育场Generali Stadium项目。该场馆可容纳71,500名观众，计划从2031–32赛季起取代圣西罗球场，《卫报》报道。

建设计划于2028年在现有圣西罗球场所在地启动，该球场可容纳7.5万名观众。项目成本估计为12亿欧元。新体育场将由意大利保险公司Generali赞助。

场馆项目

建筑师诺曼·福斯特和体育场专家戴维·马尼卡参与了Generali Stadium的设计。福斯特表示，这座建筑将拥有较低的中央部分，并在两侧球门后方逐渐升高。马尼卡指出，陡峭的看台将使观众尽可能靠近足球场。

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新体育场还计划举办国际NFL比赛、橄榄球比赛和音乐会。该场馆可能成为2032年欧洲足球锦标赛的比赛场地之一，届时意大利将与土耳其共同主办该赛事。

球迷抗议

该计划在米兰斯福尔扎城堡举行的庆典活动上公布。活动开始前，一群国际米兰球迷展开反对拆除圣西罗球场的横幅，并高喊不要拆除该体育场的口号。

两家俱乐部支付了1.97亿欧元，用于收购现有场馆及相邻停车场。当新设施的建设接近完成时，圣西罗的大部分计划被拆除。这座体育场也被称为朱塞佩·梅阿查球场，于1926年启用；它是意大利最大的体育场馆。

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