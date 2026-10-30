Włoskie kluby piłkarskie Inter i Milan przedstawiły projekt nowego wspólnego stadionu Generali Stadium w Mediolanie we Włoszech. Arena o pojemności 71 500 widzów ma zastąpić San Siro od sezonu 2031–32, informuje The Guardian.

Budowę planuje się rozpocząć w 2028 roku na miejscu obecnego stadionu San Siro, który może pomieścić 75 tys. widzów. Koszt projektu szacowany jest na 1,2 mld euro. Nowy stadion będzie sponsorowany przez włoską firmę ubezpieczeniową Generali.

Projekt areny

Nad projektem Generali Stadium pracowali architekt Norman Foster oraz specjalista od stadionów David Manica. Według Fostera obiekt będzie miał niższą część centralną i będzie wznosił się po obu stronach za bramkami. Manica zaznaczył, że strome trybuny mają maksymalnie zbliżyć widzów do boiska piłkarskiego.

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Na nowym stadionie planowane jest także rozgrywanie międzynarodowych meczów NFL, meczów rugby oraz organizowanie koncertów. Arena może stać się jednym z obiektów mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2032 roku, których Włochy będą gospodarzami wspólnie z Turcją.

Protest kibiców

Plany zaprezentowano podczas gali na zamku Sforzów w Mediolanie. Przed rozpoczęciem wydarzenia grupa kibiców Interu rozwinęła transparent przeciwko wyburzeniu San Siro i skandowała wezwania, by nie demontować stadionu.

Kluby zapłaciły 197 mln euro za zakup obecnej areny i przyległych parkingów. Gdy budowa nowego obiektu będzie zbliżać się do końca, większa część San Siro ma zostać zdemontowana. Stadion, znany także jako Giuseppe Meazza, otwarto w 1926 roku; jest największą areną sportową we Włoszech.

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