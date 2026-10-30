Інтер і Мілан представили проєкт стадіону на 71 500 місць — The Guardian

Італійські футбольні клуби «Інтер» і «Мілан» представили проєкт нового спільного стадіону Generali Stadium у Мілані, Італія. Арена місткістю 71 500 глядачів має замінити «Сан-Сіро» із сезону 2031–32, повідомляє The Guardian.

Будівництво планують розпочати у 2028 році на місці нинішнього стадіону «Сан-Сіро», який розрахований на 75 тисяч глядачів. Вартість проєкту оцінюють у 1,2 млрд євро. Новий стадіон спонсоруватиме італійська страхова компанія Generali.

Проєкт арени

Над дизайном Generali Stadium працювали архітектор Норман Фостер і фахівець зі стадіонів Девід Маніка. За словами Фостера, споруда матиме нижчу центральну частину та підвищуватиметься з обох боків за воротами. Маніка зазначив, що круті трибуни мають максимально наблизити глядачів до футбольного поля.

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На новому стадіоні також планують проводити міжнародні матчі НФЛ, матчі з регбі та концерти. Арена може стати одним із майданчиків чемпіонату Європи з футболу 2032 року, який Італія прийматиме спільно з Туреччиною.

Протест уболівальників

Плани презентували на гала-заході в замку Сфорца в Мілані. Перед початком заходу група вболівальників «Інтера» розгорнула банер проти знесення «Сан-Сіро» та скандувала заклики не демонтувати стадіон.

Клуби заплатили 197 млн євро за придбання нинішньої арени та прилеглих парковок. Коли будівництво нової споруди наблизиться до завершення, більшу частину «Сан-Сіро» планують демонтувати. Стадіон, також відомий як «Джузеппе Меацца», відкрили у 1926 році; він є найбільшою спортивною ареною Італії.

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