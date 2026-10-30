田径诚信机构（AIU）因肯尼亚马拉松选手佩雷斯·杰普奇尔奇的促红细胞生成素（EPO）兴奋剂检测呈阳性，对其实施暂时禁赛。据TimesLIVE报道，该样本在她赢得悉尼马拉松赛之前采集。

EPO是一种用于提高血液指标的禁用药物。杰普奇尔奇被暂时禁赛发生在纽约马拉松赛前夕。

运动员的反应

现任纽约马拉松男子组冠军本森·基普鲁托表示，此类案件损害了来自肯尼亚的运动员以及整个田径运动的声誉。他呼吁在世界马拉松大满贯系列赛开赛前加强兴奋剂检测，尤其是针对成绩卓著的运动员。

基普鲁托还建议，将运动员因参加比赛获得的部分报酬用于在马拉松赛前数月进行更密集的检测。

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上诉权

杰普奇尔奇有权对暂时禁赛提出上诉，并要求分析B瓶样本。现任纽约马拉松女子组冠军海伦·奥比里表示，这一消息表明反兴奋剂体系正在运作，但在B瓶样本分析完成前，她没有作出结论。

2021年，杰普奇尔奇在赢得奥运金牌数周后夺得纽约马拉松赛冠军。自AIU于2017年成立以来，已有超过140名肯尼亚运动员受到兴奋剂处罚。肯尼亚田径协会此前表示，对兴奋剂采取零容忍政策。

这名运动员被暂时禁赛的数周前，世界田联授予内罗毕举办2029年世界田径锦标赛的权利。

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