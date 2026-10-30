Jednostka ds. Uczciwości w Lekkoatletyce (AIU) tymczasowo zawiesiła kenijską maratonkę Peres Jepchirchir po pozytywnym teście antydopingowym na erytropoetynę (EPO). Jak podaje TimesLIVE, próbkę pobrano przed jej zwycięstwem w Maratonie w Sydney.

EPO jest zakazaną substancją służącą do poprawy wskaźników krwi. Tymczasowe zawieszenie Jepchirchir nastąpiło przed Maratonem Nowojorskim.

Reakcja sportowców

Obecny zwycięzca męskiego Maratonu Nowojorskiego Benson Kipruto stwierdził, że takie sprawy szkodzą reputacji sportowców z Kenii oraz całej lekkoatletyki. Wezwał do wzmocnienia kontroli antydopingowych przed startami serii World Marathon Majors, zwłaszcza wobec utytułowanych sportowców.

Kipruto zaproponował również, aby część wypłat otrzymywanych przez sportowców za udział w zawodach przeznaczać na intensywniejsze testy prowadzone przez kilka miesięcy przed maratonami.

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Prawo do odwołania

Jepchirchir ma prawo odwołać się od tymczasowego zawieszenia i zażądać analizy próbki B. Obecna zwyciężczyni kobiecego Maratonu Nowojorskiego Hellen Obiri powiedziała, że ta wiadomość pokazuje działanie systemu antydopingowego, lecz powstrzymała się od wniosków do czasu analizy próbki B.

W 2021 roku Jepchirchir wygrała Maraton Nowojorski kilka tygodni po zdobyciu olimpijskiego złota. Od utworzenia AIU w 2017 roku sankcje dopingowe objęły ponad 140 kenijskich sportowców. Athletics Kenya wcześniej zadeklarowała politykę zerowej tolerancji wobec dopingu.

Tymczasowe zawieszenie zawodniczki nastąpiło kilka tygodni po tym, jak World Athletics przyznała Nairobi prawo do organizacji mistrzostw świata w lekkoatletyce w 2029 roku.

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