英国苏格兰职业足球联赛（SPFL）已开始征集新一轮电视转播权的报价，该周期将从2029/30赛季开始。据BBC Sport报道，转播商可能有机会竞标所有比赛的直播权，包括周六15:00进行的比赛。

灵活的招标条件

SPFL表示，准备在新协议框架内考虑不同数量的比赛。招标以最大灵活性制定，前提是转播商不要求适用《欧足联章程》第48条。

第48条允许联赛设定禁止比赛电视直播的时段。只有在一国最高两个级别联赛中至少半数比赛同时进行时，才可以适用该条款。

目前，英国每周六14:45至17:15实施直播禁令。不同级别联赛比赛的传统开球时间仍为15:00。实施这一限制是因为担心，在这一时段进行电视转播可能会减少不仅是被转播比赛俱乐部的上座率，也会减少低级别联赛球队的上座率。

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现行协议与俱乐部投票

根据现行条款，Sky Sports每赛季可转播最多60场苏格兰超级联赛比赛，Premier Sports最多可转播22场。顶级联赛总共进行228场比赛，因此有36%的比赛进行直播。

新招标允许转播商就直播场次提交任何方案。最终决定将由12家苏超俱乐部作出：批准协议需要八票。俱乐部也可以拒绝一项规定在周六15:00转播比赛的提案。

今年夏天，威尔士Cymru Premier取消了类似限制，并转向所有比赛均进行流媒体直播的模式。与此同时，苏格兰取消禁令并不意味着英格兰足球、英格兰足球体系中的威尔士俱乐部或北爱尔兰会自动作出类似改变。

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