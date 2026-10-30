在卧龙岗，英格兰轮椅橄榄球联盟队以98比18大胜威尔士队，开启了世界杯卫冕征程。两届赛事冠军共达阵18次，对手则为3次，BBC Sport报道。

霍金斯拿下52分

罗布·霍金斯完成11次达阵和4次附加得分，共得到52分。内森·柯林斯贡献4次达阵，并在11次附加得分尝试中成功9次。乔·科伊德、杰克·布朗和梅森·比林顿也各为英格兰队贡献一次达阵。

与此同时，霍金斯表示，球队没有展现出平时的水平。据他所说，英格兰队出现了不必要的失误，并让对手得到分数。他称这场比赛是迈向更好表现的“一步”，并指出球队正准备在合适的时机达到最佳状态。

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威尔士队开局阶段紧咬比分

在前20分钟，威尔士队没有让卫冕冠军拉开太大差距：斯图尔特·威廉姆斯和西德·拉姆齐的达阵将分差缩小至18比12。不过，英格兰队在半场结束前连得28分，以46比12领先。下半场，英格兰队又增加了10次达阵，而拉姆齐在第71分钟完成了个人本场比赛的第二次达阵。

在A组另一场比赛中，爱尔兰队以110比10战胜美国队，并创下了自身在国际比赛中的得分纪录。爱尔兰队完成20次达阵：约瑟夫·卡尔科特贡献7次，基安·戈尔根贡献6次。11月3日，英格兰队将对阵美国队，威尔士队将迎战爱尔兰队。

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