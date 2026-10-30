Збірна Англії розгромила Вельс 98:18 на старті захисту титулу — BBC Sport

У Вуллонгонзі збірна Англії з регбілі на візках розпочала захист титулу на Кубку світу з розгромної перемоги над Вельсом — 98:18. Дворазові переможці турніру занесли 18 спроб проти трьох у суперника, повідомляє BBC Sport.

52 очки Гокінса

Роб Гокінс заніс 11 спроб і виконав чотири реалізації, набравши загалом 52 очки. Нейтан Коллінз записав на свій рахунок чотири спроби та реалізував дев’ять із 11 спроб. Ще по одній спробі для Англії занесли Джо Койд, Джек Браун і Мейсон Біллінгтон.

Водночас Гокінс заявив, що команда не показала свого звичного рівня. За його словами, англійці припускалися зайвих помилок і дозволяли суперникам набирати очки. Він назвав матч «сходинкою» до кращих виступів та зазначив, що збірна готується вийти на пік форми у потрібний момент.

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Вельс тримався на початку

У перші 20 хвилин вельсці не відпускали чинних чемпіонів далеко: спроби Стюарта Вільямса та Сіда Ремзі скоротили відставання до 18:12. Проте до перерви Англія набрала 28 очок без відповіді й повела 46:12. У другому таймі англійська команда додала ще 10 спроб, а Ремзі на 71-й хвилині заніс свою другу спробу в матчі.

В іншій грі групи A Ірландія перемогла США з рахунком 110:10 та встановила власний рекорд результативності в міжнародних матчах. Ірландці занесли 20 спроб: сім — Джозеф Калкотт, шість — Кіан Горган. 3 листопада Англія зіграє зі США, а Вельс зустрінеться з Ірландією.

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