W Wollongong reprezentacja Anglii w rugby league na wózkach rozpoczęła obronę tytułu mistrzów świata od miażdżącego zwycięstwa 98:18 nad Walią. Dwukrotni zwycięzcy turnieju zdobyli 18 przyłożeń wobec trzech rywali, podaje BBC Sport.

52 punkty Hawkinsa

Rob Hawkins zdobył 11 przyłożeń i wykonał cztery podwyższenia, uzyskując łącznie 52 punkty. Nathan Collins zapisał na swoim koncie cztery przyłożenia i wykorzystał dziewięć z 11 prób podwyższenia. Po jednym przyłożeniu dla Anglii zdobyli także Joe Coyd, Jack Brown i Mason Billington.

Jednocześnie Hawkins stwierdził, że zespół nie zaprezentował swojego zwykłego poziomu. Według niego Anglicy popełniali niepotrzebne błędy i pozwalali rywalom zdobywać punkty. Nazwał ten mecz „stopniem” do lepszych występów i zaznaczył, że reprezentacja przygotowuje się, by osiągnąć szczyt formy w odpowiednim momencie.

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Walia trzymała się na początku

W pierwszych 20 minutach Walijczycy nie pozwalali obrońcom tytułu daleko odskoczyć: przyłożenia Stuarta Williamsa i Sida Ramseya zmniejszyły stratę do 18:12. Jednak przed przerwą Anglia zdobyła 28 punktów bez odpowiedzi i objęła prowadzenie 46:12. W drugiej połowie angielski zespół dołożył kolejnych 10 przyłożeń, a Ramsey w 71. minucie zdobył swoje drugie przyłożenie w meczu.

W innym meczu grupy A Irlandia pokonała USA 110:10 i ustanowiła własny rekord punktowy w meczach międzynarodowych. Irlandczycy zdobyli 20 przyłożeń: siedem Joseph Calcott, a sześć Cian Gorgan. 3 listopada Anglia zagra z USA, a Walia zmierzy się z Irlandią.

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