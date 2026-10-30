В Вуллонгонге сборная Англии по регби-лиг на колясках начала защиту титула на Кубке мира с разгромной победы над Уэльсом — 98:18. Двукратные победители турнира занесли 18 попыток против трёх у соперника, сообщает BBC Sport.

52 очка Хокинса

Роб Хокинс занёс 11 попыток и выполнил четыре реализации, набрав в общей сложности 52 очка. Нейтан Коллинз записал на свой счёт четыре попытки и реализовал девять из 11 попыток. Ещё по одной попытке для Англии занесли Джо Койд, Джек Браун и Мейсон Биллингтон.

В то же время Хокинс заявил, что команда не показала своего привычного уровня. По его словам, англичане допускали лишние ошибки и позволяли соперникам набирать очки. Он назвал матч «ступенькой» к более успешным выступлениям и отметил, что сборная готовится выйти на пик формы в нужный момент.

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Уэльс держался в начале

В первые 20 минут валлийцы не позволяли действующим чемпионам далеко оторваться: попытки Стюарта Уильямса и Сида Рэмзи сократили отставание до 18:12. Однако до перерыва Англия набрала 28 очков без ответа и повела 46:12. Во втором тайме английская команда добавила ещё 10 попыток, а Рэмзи на 71-й минуте занёс свою вторую попытку в матче.

В другой игре группы A Ирландия победила США со счётом 110:10 и установила собственный рекорд результативности в международных матчах. Ирландцы занесли 20 попыток: семь — Джозеф Калкотт, шесть — Киан Горган. 3 ноября Англия сыграет с США, а Уэльс встретится с Ирландией.

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