乌克兰球员伊万·特卡琴科凭借一记精彩的后仰跳投，入选了欧洲杯本轮十大精彩瞬间

乌克兰篮球运动员伊万·特卡琴科帮助拉脱维亚俱乐部“里加斯·泽利”以79:71战胜西班牙的“布尔戈斯”。 他在第二节末段几乎从球场正中央投进的一记精彩投篮，入选了本轮欧洲杯的十大精彩瞬间。

在最新一期的本轮赛事精彩瞬间榜单中，伊万·特卡琴科参与的这一瞬间位列第10位。这位乌克兰球员在第二节最后几秒钟，几乎从球场中央命中一记投篮。

这一投成为本场比赛最引人注目的瞬间之一，最终“里加斯·泽利”队在客场以79:71战胜了西班牙的“布尔戈斯”队。

这位乌克兰篮球运动员在场上出战近18分钟，展现了高效的发挥。

他本场比赛的数据如下：

15分 ；

两分球3投3中；

三分球3投4中；

2个篮板；

1次抢断；

2次盖帽；

1次个人犯规。

特卡琴科的效率值为+18——这是全队球员中最高的。

由此，这位乌克兰球员为“里加斯·泽利”的客场胜利做出了重要贡献，而他的那记远投还入选了欧洲杯本轮最佳瞬间的官方集锦。

乌克兰篮球联合会（FBU）报道了这一消息。

值得一提的是，乌克兰国家篮球队前锋阿尔捷姆·科瓦廖夫下赛季将效力于阿塞拜疆的“奥尔杜”俱乐部。上赛季，这位球员曾先后在德国和台湾地区效力。

乌克兰聋人奥林匹克代表队在塞尔维亚举行的3x3篮球世锦赛上斩获两项冠军。 乌克兰女子国家队和男子A队均摘得金牌，另一支男子队则在比赛中获得第五名。

乌克兰女篮运动员卡捷琳娜·科瓦尔在路易斯安那州立大学（LSU）女篮项目与俄罗斯中锋安娜·米纳耶娃签约后，离开了该校女篮项目。 据这位运动员称，俄罗斯球员的加入对她产生了深远的个人影响，迫使她重新审视自己在球队的未来。

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