Українець Іван Ткаченко завдяки ефектному баззеру потрапив до топ-10 моментів туру Єврокубку

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Український баскетболіст Іван Ткаченко допоміг латвійському клубу «Рігас Зеллі» перемогти іспанський «Бургос» із рахунком 79:71. Його ефектний кидок майже з центру майданчика наприкінці другої чверті увійшов до десятки найкращих моментів ігрового туру Єврокубку.

У свіжій добірці найяскравіших епізодів туру момент за участю Івана Ткаченка посів 10-те місце. Українець влучив у кошик практично з центру майданчика в останні секунди другої чверті.

Цей кидок став одним із найпомітніших епізодів матчу, у якому «Рігас Зеллі» на виїзді здолав іспанський «Бургос» — 79:71.

Український баскетболіст провів на майданчику майже 18 хвилин і продемонстрував результативну гру.

Його статистика за матч:

15 очок ;

3/3 двоочкових кидків;

3/4 триочкових кидків;

2 підбирання;

1 перехоплення;

2 блок-шоти;

1 персональний фол.

Рейтинг ефективності Ткаченка становив +18 — це найкращий показник серед гравців його команди.

Таким чином, українець зробив вагомий внесок у виїзну перемогу «Рігас Зеллі», а його дальній кидок став частиною офіційної добірки найкращих моментів туру Єврокубку.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ).

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