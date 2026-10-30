+9° Київ +10° Варшава +18° Вашингтон
$ 45.4 € 50.82 zł 11.55
$ 45.4 € 50.82 zł 11.55
+9° Київ +10° Варшава +18° Вашингтон
Головне Спорт та краса

У Польщі визначили пари 1/8 фіналу Кубка країни — RMF24

UA.NEWS 30 Жовтня 2026 15:51
У Польщі визначили пари 1/8 фіналу Кубка країни — RMF24

У Польщі визначили пари 1/8 фіналу футбольного Кубка країни. На цій стадії виступатимуть лише чотири клуби Екстракласи — «Ягеллонія» Білосток, «Ракув» Ченстохова, «Гурнік» Забже та «Вісла» Плоцьк. Усі вони зіграють проти суперників із нижчих дивізіонів, повідомляє RMF24.

Матчі клубів Екстракласи

Одним із найцікавіших матчів раунду стане зустріч варшавської «Полонії», яка виступає у Першій лізі, з «Ракувом» Ченстохова. «Полонія» у попередньому раунді перемогла «Корону» Кельце з рахунком 2:1, а «Ракув» пройшов «Мотор» Люблін у серії пенальті.

Чинний володар трофея «Гурнік» Забже на виїзді зіграє з представником Другої ліги «Авією» Свідник. «Ягеллонія» вирушить до Нецечі на матч із першоліговим «Брук-Бет Термалікою», а «Вісла» Плоцьк зіграє в гостях проти «Гурніка» Ленчна.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Усі пари 1/8 фіналу

  • «Полонія» Сьрода-Велькопольська — «Сокул» Клечев;
  • «Брук-Бет Термаліка» Нецеча — «Ягеллонія» Білосток;
  • «Сярка» Тарнобжег — «Сталь» Жешув;
  • «Полонія» Варшава — «Ракув» Ченстохова;
  • «Авія» Свідник — «Гурнік» Забже;
  • ГКС Тихи — «Хробри» Глогув;
  • «Гурнік» Ленчна — «Вісла» Плоцьк;
  • «Одра» Ополе — «Рух» Хожув.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 1–3 грудня. Чвертьфінали мають відбутися 2–4 березня 2027 року, півфінали — 6–7 квітня, а фінал — 2 травня на стадіоні PGE Narodowy. Переможець Кубка Польщі виступить у четвертому, останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток