У Польщі визначили пари 1/8 фіналу Кубка країни — RMF24

У Польщі визначили пари 1/8 фіналу футбольного Кубка країни. На цій стадії виступатимуть лише чотири клуби Екстракласи — «Ягеллонія» Білосток, «Ракув» Ченстохова, «Гурнік» Забже та «Вісла» Плоцьк. Усі вони зіграють проти суперників із нижчих дивізіонів, повідомляє RMF24.

Матчі клубів Екстракласи

Одним із найцікавіших матчів раунду стане зустріч варшавської «Полонії», яка виступає у Першій лізі, з «Ракувом» Ченстохова. «Полонія» у попередньому раунді перемогла «Корону» Кельце з рахунком 2:1, а «Ракув» пройшов «Мотор» Люблін у серії пенальті.

Чинний володар трофея «Гурнік» Забже на виїзді зіграє з представником Другої ліги «Авією» Свідник. «Ягеллонія» вирушить до Нецечі на матч із першоліговим «Брук-Бет Термалікою», а «Вісла» Плоцьк зіграє в гостях проти «Гурніка» Ленчна.

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Усі пари 1/8 фіналу

«Полонія» Сьрода-Велькопольська — «Сокул» Клечев;

«Брук-Бет Термаліка» Нецеча — «Ягеллонія» Білосток;

«Сярка» Тарнобжег — «Сталь» Жешув;

«Полонія» Варшава — «Ракув» Ченстохова;

«Авія» Свідник — «Гурнік» Забже;

ГКС Тихи — «Хробри» Глогув;

«Гурнік» Ленчна — «Вісла» Плоцьк;

«Одра» Ополе — «Рух» Хожув.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 1–3 грудня. Чвертьфінали мають відбутися 2–4 березня 2027 року, півфінали — 6–7 квітня, а фінал — 2 травня на стадіоні PGE Narodowy. Переможець Кубка Польщі виступить у четвертому, останньому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

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