波兰杯16强对阵确定 — RMF24

波兰已确定国内足球杯赛16强的对阵。只有四家波兰足球甲级联赛俱乐部将参加这一阶段的比赛：比亚韦斯托克雅盖隆、琴斯托霍瓦拉库夫、扎布热矿工和普沃茨克维斯瓦。它们都将对阵低级别联赛的对手，RMF24报道。

波兰足球甲级联赛俱乐部的比赛

本轮最受关注的比赛之一，将是效力于波兰甲级联赛的华沙波洛尼亚对阵琴斯托霍瓦拉库夫。华沙波洛尼亚在上一轮以2:1战胜凯尔采科罗纳，而拉库夫则通过点球大战淘汰了卢布林汽车。

卫冕冠军扎布热矿工将客场对阵波兰乙级联赛球队希维德尼克阿维亚。雅盖隆将前往涅切恰，与波兰甲级联赛球队布鲁克-贝特特马利卡交手；普沃茨克维斯瓦则将客场对阵莱奇纳矿工。

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全部16强对阵

大波兰地区希罗达波洛尼亚 — 克莱切夫猎鹰；

涅切恰布鲁克-贝特特马利卡 — 比亚韦斯托克雅盖隆；

塔尔诺布热格谢尔卡 — 热舒夫钢铁；

华沙波洛尼亚 — 琴斯托霍瓦拉库夫；

希维德尼克阿维亚 — 扎布热矿工；

蒂黑GKS — 格沃古夫赫罗布雷；

莱奇纳矿工 — 普沃茨克维斯瓦；

奥波莱奥德拉 — 霍茹夫鲁赫。

16强比赛计划于12月1日至3日进行。四分之一决赛应于2027年3月2日至4日举行，半决赛于4月6日至7日举行，决赛将于5月2日在PGE Narodowy体育场进行。波兰杯冠军将参加欧联杯第四轮、也是最后一轮资格赛。

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