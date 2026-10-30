В Польше определили пары 1/8 финала национального футбольного Кубка. На этой стадии выступят лишь четыре клуба Экстракласы — «Ягеллония» Белосток, «Ракув» Ченстохова, «Гурник» Забже и «Висла» Плоцк. Все они сыграют с соперниками из низших дивизионов, сообщает RMF24.

Матчи клубов Экстракласы

Одним из самых интересных матчей раунда станет встреча варшавской «Полонии», выступающей в Первой лиге, с «Ракувом» Ченстохова. «Полония» в предыдущем раунде победила «Корону» Кельце со счетом 2:1, а «Ракув» прошел «Мотор» Люблин в серии пенальти.

Действующий обладатель трофея «Гурник» Забже сыграет на выезде с представителем Второй лиги «Авией» Свидник. «Ягеллония» отправится в Нецечу на матч с перволиговым «Брук-Бет Термаликой», а «Висла» Плоцк сыграет в гостях против «Гурника» Ленчна.

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Все пары 1/8 финала

«Полония» Сьрода-Велькопольска — «Сокул» Клечев;

«Брук-Бет Термалика» Нецеча — «Ягеллония» Белосток;

«Сярка» Тарнобжег — «Сталь» Жешув;

«Полония» Варшава — «Ракув» Ченстохова;

«Авия» Свидник — «Гурник» Забже;

ГКС Тыхы — «Хробры» Глогув;

«Гурник» Ленчна — «Висла» Плоцк;

«Одра» Ополе — «Рух» Хожув.

Матчи 1/8 финала запланированы на 1–3 декабря. Четвертьфиналы должны пройти 2–4 марта 2027 года, полуфиналы — 6–7 апреля, а финал — 2 мая на стадионе PGE Narodowy. Победитель Кубка Польши выступит в четвертом, последнем квалификационном раунде Лиги Европы.

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