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W Polsce wyłoniono pary 1/8 finału Pucharu kraju — RMF24

UA.NEWS 30 października 2026 15:51
W Polsce wyłoniono pary 1/8 finału Pucharu kraju — RMF24

W Polsce wyłoniono pary 1/8 finału krajowego pucharu piłkarskiego. Na tym etapie wystąpią tylko cztery kluby Ekstraklasy — Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze i Wisła Płock. Wszystkie zagrają z rywalami z niższych lig, informuje RMF24.

Mecze klubów Ekstraklasy

Jednym z najciekawszych spotkań tej rundy będzie mecz warszawskiej Polonii, występującej w I lidze, z Rakowem Częstochowa. Polonia w poprzedniej rundzie pokonała Koronę Kielce 2:1, a Raków przeszedł Motor Lublin po serii rzutów karnych.

Obrońca trofeum, Górnik Zabrze, zagra na wyjeździe z przedstawicielem II ligi, Avią Świdnik. Jagiellonia uda się do Niecieczy na mecz z pierwszoligowym Bruk-Betem Termalicą, a Wisła Płock zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna.

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Wszystkie pary 1/8 finału

  • Polonia Środa Wielkopolska — Sokół Kleczew;
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza — Jagiellonia Białystok;
  • Siarka Tarnobrzeg — Stal Rzeszów;
  • Polonia Warszawa — Raków Częstochowa;
  • Avia Świdnik — Górnik Zabrze;
  • GKS Tychy — Chrobry Głogów;
  • Górnik Łęczna — Wisła Płock;
  • Odra Opole — Ruch Chorzów.

Mecze 1/8 finału zaplanowano na 1–3 grudnia. Ćwierćfinały mają odbyć się 2–4 marca 2027 roku, półfinały — 6–7 kwietnia, a finał — 2 maja na stadionie PGE Narodowy. Zdobywca Pucharu Polski wystąpi w czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

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