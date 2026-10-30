W Polsce wyłoniono pary 1/8 finału krajowego pucharu piłkarskiego. Na tym etapie wystąpią tylko cztery kluby Ekstraklasy — Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze i Wisła Płock. Wszystkie zagrają z rywalami z niższych lig, informuje RMF24.

Mecze klubów Ekstraklasy

Jednym z najciekawszych spotkań tej rundy będzie mecz warszawskiej Polonii, występującej w I lidze, z Rakowem Częstochowa. Polonia w poprzedniej rundzie pokonała Koronę Kielce 2:1, a Raków przeszedł Motor Lublin po serii rzutów karnych.

Obrońca trofeum, Górnik Zabrze, zagra na wyjeździe z przedstawicielem II ligi, Avią Świdnik. Jagiellonia uda się do Niecieczy na mecz z pierwszoligowym Bruk-Betem Termalicą, a Wisła Płock zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna.

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Wszystkie pary 1/8 finału

Polonia Środa Wielkopolska — Sokół Kleczew;

Bruk-Bet Termalica Nieciecza — Jagiellonia Białystok;

Siarka Tarnobrzeg — Stal Rzeszów;

Polonia Warszawa — Raków Częstochowa;

Avia Świdnik — Górnik Zabrze;

GKS Tychy — Chrobry Głogów;

Górnik Łęczna — Wisła Płock;

Odra Opole — Ruch Chorzów.

Mecze 1/8 finału zaplanowano na 1–3 grudnia. Ćwierćfinały mają odbyć się 2–4 marca 2027 roku, półfinały — 6–7 kwietnia, a finał — 2 maja na stadionie PGE Narodowy. Zdobywca Pucharu Polski wystąpi w czwartej, ostatniej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy.

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