Суспільне відмовилося від трансляції відкриття юнацьких Олімпійських ігор - 2026

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«Суспільне Спорт» не транслюватиме церемонію відкриття юнацьких Олімпійських ігор 2026 року. Водночас змагання можна буде переглянути на платформах «Суспільне Спорт» і місцевих телеканалах «Суспільного».

Отже, трансляції спортивних подій юнацької Олімпіади будуть доступні глядачам, однак урочисте відкриття ігор до програми показу не увійде.

Таке рішення Суспільне мовлення ухвалило через допуск спортсменів із Росії та Білорусі до церемонії відкриття під своєю символікою

Водночас змагання юнацьких Олімпійських ігор 2026 будуть транслюватися на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного».

«Пріоритетом Суспільного Мовлення є висвітлення виступів українських спортсменів, які продовжують тренуватися та готуватися до змагань у надскладних умовах під час повномасштабного вторгнення. Тож показ змагань з українцями буде забезпечений на всіх платформах «Суспільного» – як наживо, так і відкладено, а також у будь-який зручний час на сайті «Суспільне Спорт».

Водночас ми засуджуємо рішення МОК про допуск країн-агресорок під національною символікою. Як і у випадку з Зимовими Паралімпійськими іграми 2026, ми ухвалили рішення не транслювати церемонії відкриття та закриття юнацької Олімпіади-2026 в Дакарі, а також змагання за участю російських та / чи білоруських атлетів», – зазначив керівник спортивного напряму «Суспільного» Олексій Мандзій.

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Про це повідомляється з посиланням на «Суспільне».

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