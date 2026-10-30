«Суспильне Спорт» не будет транслировать церемонию открытия Юношеских Олимпийских игр 2026 года. В то же время соревнования можно будет посмотреть на платформах «Суспильне Спорт» и местных телеканалах «Суспильного».

Таким образом, трансляции спортивных событий юношеской Олимпиады будут доступны зрителям, однако торжественное открытие игр в программу показа не войдет.

Такое решение Общественное вещание приняло из-за допуска спортсменов из России и Беларуси к церемонии открытия под своей символикой

В то же время соревнования Юношеских Олимпийских игр 2026 года будут транслироваться на платформах «Суспильне Спорт» и местных телеканалах «Суспильного».

«Приоритетом Общественного вещания является освещение выступлений украинских спортсменов, которые продолжают тренироваться и готовиться к соревнованиям в чрезвычайно сложных условиях во время полномасштабного вторжения. Поэтому трансляция соревнований с участием украинцев будет обеспечена на всех платформах «Суспильного» — как в прямом эфире, так и в записи, а также в любое удобное время на сайте «Суспильне Спорт».

В то же время мы осуждаем решение МОК о допуске стран-агрессоров под национальной символикой. Как и в случае с Зимними Паралимпийскими играми 2026 года, мы приняли решение не транслировать церемонии открытия и закрытия юношеской Олимпиады-2026 в Дакаре, а также соревнования с участием российских и/или белорусских спортсменов», — отметил руководитель спортивного направления «Суспильного» Алексей Мандзий.

IV летние Юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Это первое в истории олимпийское событие, которое состоится на африканском континенте.

Об этом сообщается со ссылкой на «Суспильне».

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