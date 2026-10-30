“公共电视台”拒绝转播2026年青年奥运会开幕式

“公共体育”频道将不会转播2026年青年奥林匹克运动会开幕式。不过，观众仍可通过“公共体育”平台及“公共”电视台的地方频道观看比赛。

因此，观众仍可收看青年奥运会的体育赛事转播，但开幕式将不会纳入播出计划。

公共广播机构做出这一决定，是因为允许俄罗斯和白俄罗斯的运动员在各自国旗的象征下参加开幕式。

与此同时，2026年青年奥运会的比赛将通过“公共体育”平台及“公共广播”的地方电视频道进行转播。

“公共广播的优先任务是报道乌克兰运动员的表现，他们在全面入侵期间仍坚持在极其艰难的条件下训练并备战比赛。 因此，所有有乌克兰选手参赛的赛事都将在‘公共广播’的所有平台上进行转播——包括直播和延时播出，观众还可在‘公共体育’网站上随时观看。

与此同时，我们谴责国际奥委会允许侵略国在赛事中使用本国国旗的决定。 与2026年冬季残奥会的情况一样，我们已决定不转播在达喀尔举行的2026年青年奥运会开幕式和闭幕式， 以及有俄罗斯和/或白俄罗斯运动员参加的比赛，”“公共体育”频道体育部负责人奥列克西·曼季伊表示。

2026年第四届夏季青年奥林匹克运动会将于2026年10月31日至11月13日在塞内加尔举行。这是历史上首次在非洲大陆举办的奥林匹克赛事。

据“公共电视台”报道。

乌克兰球员伊万·特卡琴科凭借一记精彩的压哨球，入选了欧洲杯本轮十大精彩瞬间。

值得一提的是，乌克兰国家篮球队前锋阿尔捷姆·科瓦廖夫下赛季将效力于阿塞拜疆的“奥尔杜”俱乐部。上赛季，这位篮球运动员曾在德国和台湾参赛。

乌克兰聋人奥林匹克代表队在塞尔维亚举行的3x3篮球世锦赛上斩获两项冠军。 乌克兰女子队和男子A队均摘得金牌，另一支男子队则在比赛中获得第五名。

乌克兰女篮运动员卡捷琳娜·科瓦尔在路易斯安那州立大学（LSU）女篮项目与俄罗斯中锋安娜·米纳耶娃签约后，离开了该校女篮项目。 据这位运动员称，俄罗斯球员的加入对她产生了深远的个人影响，迫使她重新审视自己在球队的未来。

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