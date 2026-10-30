„Suspilne Sport” nie będzie transmitować ceremonii otwarcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Jednocześnie zawody będzie można oglądać na platformach „Suspilne Sport” oraz w lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.

Oznacza to, że transmisje wydarzeń sportowych z Olimpiad Młodzieżowych będą dostępne dla widzów, jednak uroczyste otwarcie igrzysk nie znajdzie się w ramówce.

Taką decyzję podjęła telewizja publiczna w związku z dopuszczeniem sportowców z Rosji i Białorusi do udziału w ceremonii otwarcia pod własną symboliką

Jednocześnie zawody Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 będą transmitowane na platformach „Suspilne Sport” oraz lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.

„Priorytetem Telewizji Publicznej jest relacjonowanie występów ukraińskich sportowców, którzy nadal trenują i przygotowują się do zawodów w niezwykle trudnych warunkach podczas pełnej inwazji. Dlatego transmisje z zawodów z udziałem Ukraińców będą dostępne na wszystkich platformach „Suspilne” – zarówno na żywo, jak i w zapisie, a także w dowolnym dogodnym czasie na stronie internetowej „Suspilne Sport”.

Jednocześnie potępiamy decyzję MKOl o dopuszczeniu krajów agresorów do udziału w zawodach pod ich narodowymi symbolami. Podobnie jak w przypadku Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2026 roku, podjęliśmy decyzję o nieprzekazywaniu ceremonii otwarcia i zamknięcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Dakarze, a także zawodów z udziałem rosyjskich i/lub białoruskich sportowców” – zaznaczył szef działu sportowego „Suspilne” Oleksij Mandziy.

IV Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbędą się w Senegalu w dniach od 31 października do 13 listopada 2026 roku. Jest to pierwsze w historii wydarzenie olimpijskie, które odbędzie się na kontynencie afrykańskim.

Informację tę podaje serwis „Suspilne”.

Ukrainiec Iwan Tkaczenko dzięki efektownemu rzutowi z wyskoku znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych momentów rundy Europucharu.

Przypomnijmy, że skrzydłowy reprezentacji Ukrainy w koszykówce Artem Kowalow spędzi następny sezon w azerskim klubie „Ordu”. W poprzednim sezonie koszykarz występował w Niemczech i na Tajwanie.

Ukraińskie reprezentacje na Deaflympiadach zdobyły dwa tytuły mistrzowskie na mistrzostwach świata w koszykówce 3x3 w Serbii. Złoto zdobyły reprezentacja kobiet oraz męska drużyna Ukrainy-1, a kolejna męska drużyna zakończyła turniej na piątym miejscu.

Ukraińska koszykarka Kateryna Kowal opuściła kobiecą drużynę koszykarską LSU po tym, jak klub podpisał kontrakt z rosyjską środkową Anną Minajewą. Według słów zawodniczki pojawienie się rosyjskiej koszykarki miało dla niej głęboki wpływ osobisty i zmusiło ją do ponownego przemyślenia swojej przyszłości w drużynie.

Czytaj nas na