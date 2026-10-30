Ukrainiec Iwan Tkaczenko znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych momentów rundy Europucharu dzięki efektownemu rzutowi z wyskoku

Ukraiński koszykarz Iwan Tkaczenko pomógł łotewskiemu klubowi „Rigas Zelli” pokonać hiszpański „Burgos” wynikiem 79:71. Jego efektowny rzut niemal ze środka boiska pod koniec drugiej kwarty znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych momentów rundy rozgrywkowej Eurocupu.

W najnowszym zestawieniu najciekawszych akcji tej rundy moment z udziałem Iwana Tkačenko zajął 10. miejsce. Ukrainiec trafił do kosza praktycznie ze środka boiska w ostatnich sekundach drugiej kwarty.

Ten rzut stał się jednym z najbardziej zapadających w pamięć momentów meczu, w którym „Rigas Zelli” pokonało na wyjeździe hiszpański „Burgos” — 79:71.

Ukraiński koszykarz spędził na parkiecie prawie 18 minut i zaprezentował skuteczną grę.

Jego statystyki z meczu:

15 punktów ;

3/3 rzutów za dwa punkty;

3/4 rzutów za trzy punkty;

2 zbiórki;

1 przechwyt;

2 blokady;

1 faul osobisty.

Wskaźnik efektywności Tkaczenki wyniósł +18 — to najlepszy wynik wśród graczy jego drużyny.

W ten sposób Ukrainiec wniósł znaczący wkład w wyjazdowe zwycięstwo „Rigas Zelli”, a jego rzut z dystansu znalazł się w oficjalnym zestawieniu najlepszych momentów rundy Europucharu.

Informację tę podała Ukraińska Federacja Koszykówki (FBU).

Przypomnijmy, że skrzydłowy reprezentacji Ukrainy w koszykówce Artem Kowalow spędzi następny sezon w azerskim klubie „Ordu”. W poprzednim sezonie koszykarz występował w Niemczech i na Tajwanie.

Ukraińskie reprezentacje na Deaflympiadach zdobyły dwa tytuły mistrzowskie na mistrzostwach świata w koszykówce 3x3 w Serbii. Złoto zdobyły reprezentacja kobiet oraz drużyna mężczyzn Ukrainy-1, a kolejna drużyna mężczyzn zakończyła turniej na piątym miejscu.

Ukraińska koszykarka Kateryna Kowal opuściła kobiecą drużynę koszykarską LSU po tym, jak klub podpisał kontrakt z rosyjską środkową Anną Minajewą. Według słów zawodniczki pojawienie się rosyjskiej koszykarki miało dla niej głęboki wpływ osobisty i zmusiło ją do ponownego przemyślenia swojej przyszłości w drużynie.

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