Украинец Иван Ткаченко благодаря эффектному баззеру вошел в топ-10 моментов тура Еврокубка
Украинский баскетболист Иван Ткаченко помог латвийскому клубу «Ригас Зелли» обыграть испанский «Бургос» со счётом 79:71. Его эффектный бросок почти из центра площадки в конце второй четверти вошел в десятку лучших моментов игрового тура Еврокубка.
В свежей подборке самых ярких эпизодов тура момент с участием Ивана Ткаченко занял 10-е место. Украинец попал в корзину практически из центра площадки в последние секунды второй четверти.
Этот бросок стал одним из самых запоминающихся эпизодов матча, в котором «Ригас Зелли» на выезде обыграл испанский «Бургос» — 79:71.
Украинский баскетболист провёл на площадке почти 18 минут и продемонстрировал результативную игру.
Его статистика за матч:
- 15 очков;
- 3/3 двухочковых бросков;
- 3/4 трехочковых бросков;
- 2 подбора;
- 1 перехват;
- 2 блок-шота;
- 1 персональный фол.
Рейтинг эффективности Ткаченко составил +18 — это лучший показатель среди игроков его команды.
Таким образом, украинец внес весомый вклад в выездную победу «Ригас Зелли», а его дальний бросок вошел в официальную подборку лучших моментов тура Еврокубка.
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).
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