Украинец Иван Ткаченко благодаря эффектному баззеру вошел в топ-10 моментов тура Еврокубка

Украинский баскетболист Иван Ткаченко помог латвийскому клубу «Ригас Зелли» обыграть испанский «Бургос» со счётом 79:71. Его эффектный бросок почти из центра площадки в конце второй четверти вошел в десятку лучших моментов игрового тура Еврокубка.

В свежей подборке самых ярких эпизодов тура момент с участием Ивана Ткаченко занял 10-е место. Украинец попал в корзину практически из центра площадки в последние секунды второй четверти.

Этот бросок стал одним из самых запоминающихся эпизодов матча, в котором «Ригас Зелли» на выезде обыграл испанский «Бургос» — 79:71.

Украинский баскетболист провёл на площадке почти 18 минут и продемонстрировал результативную игру.

Его статистика за матч:

15 очков ;

3/3 двухочковых бросков;

3/4 трехочковых бросков;

2 подбора;

1 перехват;

2 блок-шота;

1 персональный фол.

Рейтинг эффективности Ткаченко составил +18 — это лучший показатель среди игроков его команды.

Таким образом, украинец внес весомый вклад в выездную победу «Ригас Зелли», а его дальний бросок вошел в официальную подборку лучших моментов тура Еврокубка.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

Напомним, форвард сборной Украины по баскетболу Артем Ковалев следующий сезон проведет в азербайджанском клубе «Орду». В прошлом сезоне баскетболист выступал в Германии и на Тайване.

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