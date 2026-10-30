+9° Киев +10° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.41 € 50.84 zł 11.58
$ 45.41 € 50.84 zł 11.58
+9° Киев +10° Варшава +13° Вашингтон
Новости Спорт и красота

Украинец Иван Ткаченко благодаря эффектному баззеру вошел в топ-10 моментов тура Еврокубка

UA NEWS 30 Октября 2026 13:20
Украинец Иван Ткаченко благодаря эффектному баззеру вошел в топ-10 моментов тура Еврокубка

Украинский баскетболист Иван Ткаченко помог латвийскому клубу «Ригас Зелли» обыграть испанский «Бургос» со счётом 79:71. Его эффектный бросок почти из центра площадки в конце второй четверти вошел в десятку лучших моментов игрового тура Еврокубка.

В свежей подборке самых ярких эпизодов тура момент с участием Ивана Ткаченко занял 10-е место. Украинец попал в корзину практически из центра площадки в последние секунды второй четверти.

Этот бросок стал одним из самых запоминающихся эпизодов матча, в котором «Ригас Зелли» на выезде обыграл испанский «Бургос» — 79:71.

Украинский баскетболист провёл на площадке почти 18 минут и продемонстрировал результативную игру.

Его статистика за матч:

  • 15 очков;
  • 3/3 двухочковых бросков;
  • 3/4 трехочковых бросков;
  • 2 подбора;
  • 1 перехват;
  • 2 блок-шота;
  • 1 персональный фол.

Рейтинг эффективности Ткаченко составил +18 — это лучший показатель среди игроков его команды.

Таким образом, украинец внес весомый вклад в выездную победу «Ригас Зелли», а его дальний бросок вошел в официальную подборку лучших моментов тура Еврокубка.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

Напомним, форвард сборной Украины по баскетболу Артем Ковалев следующий сезон проведет в азербайджанском клубе «Орду». В прошлом сезоне баскетболист выступал в Германии и на Тайване.

Украинские дефлимпийские сборные завоевали два чемпионских титула на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Сербии. Золото завоевали женская сборная и мужская команда Украины-1, еще одна мужская команда завершила турнир на пятом месте.

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль покинула женскую баскетбольную программу LSU после того, как команда подписала контракт с российской центровой Анной Минаевой. По словам спортсменки, появление российской баскетболистки оказало на неё глубокое личное влияние и заставило переосмыслить своё будущее в команде.

Читай нас в
Загружай наше приложение