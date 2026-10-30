Англия победила Папуа — Новую Гвинею со счётом 34:12 в Вуллонгонге, Австралия, на чемпионате мира по регбилигу. В то же время команда Брайана Макдермотта оказалась на грани вылета уже на групповом этапе турнира.

Не хватило разницы очков

Как сообщает Sky Sports, после поражения от Тонга со счётом 12:30 в стартовом матче турнира англичане уже не контролировали собственную судьбу. Даже несмотря на разгром Франции со счётом 82:0, Англии нужно было победить Папуа — Новую Гвинею с разницей не менее 70 очков, чтобы опередить Самоа по разнице очков.

Английская команда активно начала игру и занесла четыре попытки за первые 21 минуту. Среди авторов попыток был Дом Янг. Однако ошибки Англии и уверенная игра соперников не позволили команде развить стартовое преимущество.

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Решающий матч группы

До конца первого тайма Папуа — Новая Гвинея позволила соперникам набрать лишь три очка со штрафного, а после перерыва ответила двумя реализованными попытками. Англия не могла занести попытку 48 минут, пока это не сделал Морган Ноулз. Майки Льюис оформил ещё одну попытку в последнем розыгрыше матча.

Разницы в 22 очка, вероятно, будет недостаточно, чтобы избежать первого в истории Англии вылета на групповом этапе чемпионата мира. Единственный вариант для команды занять второе место — победа Тонга над Самоа с разницей в 46 очков или более в воскресном матче, который завершит групповой этап.

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