MLS объявила расписание короткого сезона 2027 года — The Guardian

Североамериканская футбольная лига MLS начнет разовый короткий сезон 2027 года 19 февраля матчем «Интер Майами» против «Цинциннати» в Майами. MLS Cup запланирован на уикенд Дня памяти США — 28–31 мая.

14 матчей регулярного сезона

Как сообщает The Guardian, короткий сезон станет переходным этапом перед изменением календаря лиги. Начиная с сезона 2027/28 MLS планирует согласовать график с календарем большинства ведущих футбольных лиг мира.

Каждая команда проведет 14 матчей регулярного сезона — по семь дома и на выезде. Соперниками будут только клубы из своей конференции. Календарь предусматривает 17 игровых недель, в том числе матчи в отдельные среды и свободные от игр туры для некоторых команд.

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Плей-офф и заметные матчи

Регулярный сезон завершится 8 мая традиционным Decision Day. Матчи в рамках каждой конференции пройдут одновременно в двух последовательных временных слотах. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции, а матчи постсезона будут проводиться по системе одного матча.

Среди заметных игр календаря — канадское противостояние «Торонто» и «Монреаля» 28 февраля, дерби «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс» 4 апреля, а также матч «Цинциннати» — «Коламбус Крю» 24 апреля. Все матчи, от стартовой игры до чемпионского поединка, будут транслироваться на Apple TV без локальных ограничений.

Матчи в холодном климате

Расписание, вероятно, позволит MLS протестировать проведение матчей в конце зимы в городах с холодным климатом в более ранние часы. «Миннесота Юнайтед» начнет на неделю позже большинства команд — 28 февраля домашним матчем с «Сиэтлом», начало которого запланировано на 14:00 по местному времени. «Монреаль» проведет дома лишь один из первых шести матчей сезона.

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