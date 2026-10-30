MLS公布2027年短赛季赛程——《卫报》

北美足球联赛MLS将于2月19日在迈阿密以迈阿密国际对阵辛辛那提的比赛，开启一次性的2027年短赛季。MLS杯计划在美国阵亡将士纪念日周末，即5月28日至31日举行。

14场常规赛比赛

据《卫报》报道，短赛季将是联赛更改赛历前的过渡阶段。从2027/28赛季起，MLS计划使赛程与全球大多数顶级足球联赛的赛历保持一致。

每支球队将进行14场常规赛比赛——7个主场和7个客场。对手将仅限于同一联盟的俱乐部。赛程设有17个比赛周，包括个别周三的比赛以及部分球队的轮空周。

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季后赛和重点比赛

常规赛将于5月8日以传统的决赛日结束。每个联盟内的比赛将在两个连续的时间段同时进行。每个联盟排名前八的球队将晋级季后赛，季后赛比赛将采用单场决胜制。

赛程中的重点比赛包括2月28日多伦多与蒙特利尔之间的加拿大对决、4月4日西雅图海湾人队与波特兰伐木者队的德比，以及4月24日辛辛那提对阵哥伦布机员队的比赛。从揭幕战到冠军争夺战的所有比赛都将在Apple TV播出，且不受本地限制。

寒冷气候下的比赛

该赛程可能让MLS测试在冬末于寒冷气候城市的较早时段举行比赛。明尼苏达联将比大多数球队晚一周开赛——2月28日主场迎战西雅图，开球时间定于当地时间14:00。蒙特利尔在赛季前六场比赛中只有一场主场比赛。

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