MLS ogłosiła terminarz skróconego sezonu 2027 — The Guardian

Północnoamerykańska liga piłkarska MLS rozpocznie jednorazowy skrócony sezon 2027 19 lutego meczem Interu Miami z Cincinnati w Miami. MLS Cup zaplanowano na weekend amerykańskiego Dnia Pamięci, 28–31 maja.

14 meczów sezonu zasadniczego

Jak informuje The Guardian, skrócony sezon będzie etapem przejściowym przed zmianą kalendarza ligi. Od sezonu 2027/28 MLS planuje dostosować harmonogram do kalendarza większości czołowych lig piłkarskich świata.

Każda drużyna rozegra 14 meczów sezonu zasadniczego — po siedem u siebie i na wyjeździe. Rywalami będą wyłącznie kluby z tej samej konferencji. Kalendarz przewiduje 17 tygodni meczowych, w tym spotkania w wybrane środy oraz tygodnie wolne od gry dla niektórych zespołów.

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Play-offy i ważne mecze

Sezon zasadniczy zakończy się 8 maja tradycyjnym Decision Day. Mecze w ramach każdej konferencji zostaną rozegrane jednocześnie w dwóch następujących po sobie przedziałach czasowych. Do play-offów awansuje po osiem najlepszych drużyn z każdej konferencji, a spotkania posezonowe będą rozgrywane w systemie jednego meczu.

Wśród ważnych spotkań w terminarzu są kanadyjska rywalizacja Toronto z Montrealem 28 lutego, derby Seattle Sounders i Portland Timbers 4 kwietnia, a także mecz Cincinnati z Columbus Crew 24 kwietnia. Wszystkie mecze, od spotkania otwarcia po mecz o mistrzostwo, będą transmitowane w Apple TV bez lokalnych ograniczeń.

Mecze w zimnym klimacie

Terminarz prawdopodobnie pozwoli MLS przetestować rozgrywanie meczów późną zimą w miastach o zimnym klimacie we wcześniejszych godzinach. Minnesota United rozpocznie rozgrywki tydzień później niż większość drużyn — 28 lutego domowym meczem z Seattle, którego początek zaplanowano na 14:00 czasu lokalnego. Montreal rozegra u siebie tylko jeden z pierwszych sześciu meczów sezonu.

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