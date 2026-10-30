CAF将非洲国家杯恢复为两年一届——TimesLIVE

非洲足球联合会（CAF）决定再次每两年举办一次非洲国家杯。CAF主席帕特里斯·莫特塞佩表示，执行委员会一致通过了这一决定，并考虑了非洲足球、该组织54个成员协会以及效力于非洲以外俱乐部的球员的利益。

重新审议此前的决定

据TimesLIVE报道，CAF去年决定每四年举办一次该赛事。本月早些时候，莫特塞佩在佛得角举行的CAF战略会议上表示，执行委员会将重新审议这一决定。

莫特塞佩表示，进行重新审议是必要的，因为拟议中的泛非赛事Africa Nations League原计划取代现有的非洲国家杯，并每两年举行一次，但其筹备将需要数年时间。他还指出，新赛事需要时间来确保作出实质性的财政贡献，并促进非洲足球的发展。

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赛事日程

下一届非洲国家杯将于2027年在肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达举行。莫特塞佩表示相信该赛事将取得成功。

他说，此后赛事将于2028年、2031年和2033年举行。2030年将举办世界杯足球赛，因此按照国际足联的传统，洲际国家队赛事的决赛阶段比赛不会在世界杯年举行。

莫特塞佩补充说，非洲国家杯也是庆祝非洲足球和文化多样性的机会，并将来自非洲大陆54个国家、非洲侨民以及世界各地球迷的代表团结在一起。

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