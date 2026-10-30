КАФ вернула Кубок африканских наций к двухлетнему циклу — TimesLIVE

Конфедерация африканского футбола (КАФ) решила вновь проводить Кубок африканских наций раз в два года. Президент КАФ Патрис Мотсепе заявил, что исполнительный комитет принял это решение единогласно, учитывая интересы африканского футбола, 54 ассоциаций-членов организации и игроков, выступающих за клубы за пределами Африки.

Пересмотр предыдущего решения

Как сообщает TimesLIVE, в прошлом году КАФ решила проводить турнир раз в четыре года. Ранее в этом месяце на стратегической конференции КАФ в Кабо-Верде Мотсепе сообщил, что исполнительный комитет пересмотрит это решение.

По словам Мотсепе, пересмотр был необходим, поскольку предложенному общеафриканскому соревнованию Africa Nations League, которое должно было заменить нынешний Кубок африканских наций и проводиться раз в два года, потребуется несколько лет на подготовку. Он также отметил, что новому турниру нужно время, чтобы обеспечить существенный финансовый вклад и способствовать развитию африканского футбола.

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Календарь турнира

Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде. Мотсепе выразил уверенность, что турнир будет успешным.

После этого, по его словам, соревнования должны пройти в 2028, 2031 и 2033 годах. В 2030 году состоится чемпионат мира по футболу, поэтому в соответствии с традицией ФИФА финальные турниры континентальных соревнований сборных в год мундиаля не проводятся.

Мотсепе добавил, что Кубок африканских наций также является возможностью отмечать футбол и культурное разнообразие Африки и объединять представителей 54 стран континента, африканской диаспоры и болельщиков по всему миру.

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