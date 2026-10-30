Green Bay Packers pokonali Carolina Panthers 27:19 w czwartkowym wieczornym meczu NFL. Rozgrywający Packers Jordan Love rzucił trzy podania na przyłożenie, a biegacz Josh Jacobs zdobył dwa przyłożenia, informuje The Guardian.

Trzy podania Love'a na przyłożenie

Love skompletował 30 z 41 podań, zdobył 288 jardów i zaliczył podania na przyłożenie do Tuckera Krafta, Matthew Goldena i Jacobsa. Zanotował także jedno przechwycenie. Jacobs zdobył 39 jardów w 21 próbach biegowych, ale dotarł do pola punktowego po czterojardowym złapaniu oraz jednojardowym biegu.

Green Bay prowadziło 27:10 w trzeciej kwarcie, jednak Carolina zmniejszyła stratę. Bryce Young znalazł Jaylena Cokera podaniem na 26 jardów na 5 minut i 37 sekund przed końcem meczu. Późniejsza próba Panthers za dwa punkty nie powiodła się.

Pod koniec meczu Carolina straciła piłkę na środku boiska po nieudanej czwartej próbie. Zespół dostał jeszcze jedną szansę na 22 sekundy przed końcową syreną, ale nie miał już przerw na żądanie. Sack Daniela Dennisa-Suttona praktycznie pozbawił Panthers szans na odrobienie strat.

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Watson wrócił po badaniu

Receiver Packers Christian Watson doznał urazu klatki piersiowej, gdy złapał podanie na 53 jardy w drugiej kwarcie. W klubie obawiano się poważnego urazu, dlatego zawodnika przewieziono do miejscowego szpitala.

Po badaniu lekarze pozwolili Watsonowi wrócić do gry pod koniec trzeciej kwarty. Już w pierwszej akcji czwartej kwarty złapał podanie na sześć jardów. Łącznie receiver zanotował osiem złapań i zdobył 113 jardów, stając się najlepszym receiverem meczu pod tym względem.

Watson powiedział, że nie chciał jechać do szpitala, jednak medycy nalegali na badanie z powodu kilku oznak, które wzbudziły niepokój. Jak stwierdził, lekarze nie wykryli krwawienia wewnętrznego ani innych niepokojących objawów. Podczas pobytu w szpitalu śledził mecz na telefonie jednego z medyków.

Kontuzja obrońcy Caroliny

Cornerback Panthers Will Lee doznał urazu tylnej części uda w tej samej akcji, w której kontuzji doznał Watson. Został zabrany do szatni. Carolina ma już trzech innych cornerbacków na liście kontuzjowanych: Akayleba Evansa, Mike'a Jacksona i Jaycee Horna.

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