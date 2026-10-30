绿湾包装工队在周四晚上的一场NFL比赛中以27比19击败卡罗来纳黑豹队。包装工队四分卫乔丹·洛夫送出3次达阵传球，跑卫乔什·雅各布斯取得2次达阵，据《卫报》报道。

洛夫送出三次达阵传球

洛夫41次传球完成30次，推进288码，并向塔克·克拉夫特、马修·戈尔登和雅各布斯送出达阵传球。他还出现了1次被拦截。雅各布斯21次冲球推进39码，但凭借一次4码接球和一次1码冲球进入达阵区。

绿湾在第三节以27比10领先，但卡罗来纳缩小了差距。比赛还剩5分37秒时，布莱斯·杨向杰伦·科克尔完成了一次26码传球。黑豹队随后尝试拿下两分未果。

比赛末段，卡罗来纳在中场附近第四档进攻失败后失球。终场哨响前22秒，球队获得了又一次机会，但已没有暂停。丹尼尔·丹尼斯-萨顿的一次擒杀几乎让黑豹队失去了逆转机会。

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沃森检查后重返赛场

包装工队外接手克里斯蒂安·沃森在第二节完成一次53码接球时胸部受伤。俱乐部担心伤势严重，因此将这名球员送往当地医院。

检查后，医生允许沃森在第三节末重返比赛。第四节第一次进攻中，他就接到一次6码传球。这名外接手全场完成8次接球，推进113码，成为本场比赛接球推进码数最多的外接手。

沃森表示，他不想去医院，但由于出现了几个令人担忧的迹象，医护人员坚持让他接受检查。据他所说，医生没有发现内出血或其他令人担忧的迹象。在医院期间，他用一名医护人员的手机关注比赛。

卡罗来纳后卫受伤

黑豹队角卫威尔·李在沃森受伤的同一回合中伤及大腿后侧。他被送往更衣室。卡罗来纳已有另外3名角卫被列入伤病名单：阿凯莱布·埃文斯、迈克·杰克逊和杰西·霍恩。

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