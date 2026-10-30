«Грин-Бей Пэкерс» победили «Каролина Пэнтерс» со счетом 27:19 в матче НФЛ в четверг вечером. Квотербек «Пэкерс» Джордан Лав отдал три тачдаун-паса, а раннинбек Джош Джейкобс оформил два тачдауна, сообщает The Guardian.

Три тачдаун-паса Лава

Лав реализовал 30 из 41 передачи, набрал 288 ярдов и отдал тачдаун-пасы Такеру Крафту, Мэттью Голдену и Джейкобсу. Также он допустил один перехват. Джейкобс набрал 39 ярдов в 21 попытке выноса, но занес мяч в зачетную зону после приема на четыре ярда и выноса на один ярд.

«Грин-Бей» вел 27:10 в третьей четверти, однако «Каролина» сократила отставание. Брайс Янг нашел Джейлена Кокера передачей на 26 ярдов за 5 минут 37 секунд до конца игры. Последовавшая попытка «Пэнтерс» реализовать два очка была неудачной.

В конце матча «Каролина» потеряла мяч на середине поля после неудачной четвертой попытки. Команда получила еще одну возможность за 22 секунды до финальной сирены, но у нее не осталось тайм-аутов. Сэк Дэниела Денниса-Саттона практически лишил «Пэнтерс» шансов на камбэк.

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Уотсон вернулся после обследования

Ресивер «Пэкерс» Кристиан Уотсон травмировал грудную клетку, когда сделал прием на 53 ярда во второй четверти. В клубе опасались серьезного повреждения, поэтому игрока доставили в местную больницу.

После осмотра врачи разрешили Уотсону вернуться в игру в конце третьей четверти. Уже в первом розыгрыше четвертой четверти он поймал передачу на шесть ярдов. Всего ресивер сделал восемь приемов и набрал 113 ярдов, став лучшим ресивером матча по этому показателю.

Уотсон рассказал, что не хотел ехать в больницу, однако медики настояли на обследовании из-за нескольких признаков, вызвавших беспокойство. По его словам, врачи не обнаружили внутреннего кровотечения или других тревожных признаков. Во время пребывания в больнице он следил за матчем с телефона одного из медиков.

Травма защитника «Каролины»

Корнербек «Пэнтерс» Уилл Ли травмировал заднюю поверхность бедра в том же эпизоде, в котором повреждение получил Уотсон. Его отвели в раздевалку. У «Каролины» уже трое других корнербеков находятся в списке травмированных: Акейлеб Эванс, Майк Джексон и Джейси Хорн.

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