Пекерс обіграли Пентерс 27:19, Вотсон повернувся з лікарні — The Guardian

«Грін-Бей Пекерс» перемогли «Кароліна Пентерс» із рахунком 27:19 у матчі НФЛ у четвер увечері. Квотербек «Пекерс» Джордан Лав віддав три тачдаун-паси, а ранінгбек Джош Джейкобс оформив два тачдауни, повідомляє The Guardian.

Три тачдаун-паси Лава

Лав реалізував 30 із 41 передачі, набрав 288 ярдів і віддав тачдаун-паси Такеру Крафту, Меттью Голдену та Джейкобсу. Також він допустив одне перехоплення. Джейкобс набрав 39 ярдів на 21 спробі виносу, але заніс м’яч у залікову зону після прийому на чотири ярди та виносу на один ярд.

«Грін-Бей» мав перевагу 27:10 у третій чверті, однак «Кароліна» скоротила відставання. Брайс Янг знайшов Джейлена Кокера передачею на 26 ярдів за 5 хвилин 37 секунд до завершення гри. Двохочкова спроба «Пентерс» після цього була невдалою.

Наприкінці матчу «Кароліна» втратила м’яч на середині поля після невдалої четвертої спроби. Команда отримала ще одну нагоду за 22 секунди до фінальної сирени, але не мала тайм-аутів. Сек Дені Денніса-Саттона практично позбавив «Пентерс» шансів на камбек.

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Вотсон повернувся після обстеження

Ресивер «Пекерс» Крістіан Вотсон травмував грудну клітку, коли виконав прийом на 53 ярди у другій чверті. У клубі побоювалися серйозного ушкодження, тому гравця доправили до місцевої лікарні.

Після огляду лікарі дозволили Вотсону повернутися до гри наприкінці третьої чверті. Уже в першому розіграші четвертої чверті він зловив передачу на шість ярдів. Загалом ресивер зробив вісім прийомів і набрав 113 ярдів, ставши найкращим ресивером матчу за цим показником.

Вотсон розповів, що не хотів їхати до лікарні, однак медики наполягли на обстеженні через кілька ознак, які викликали занепокоєння. За його словами, лікарі не виявили внутрішньої кровотечі чи інших тривожних ознак. Під час перебування в лікарні він стежив за матчем із телефона одного з медиків.

Травма захисника Кароліни

Корнербек «Пентерс» Вілл Лі травмував задню поверхню стегна в тому самому епізоді, коли ушкодження отримав Вотсон. Його відвезли до роздягальні. У «Кароліни» вже троє інших корнербеків перебувають у списку травмованих: Акейлеб Еванс, Майк Джексон і Джейсі Горн.

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