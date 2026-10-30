W Hiszpanii katalońska policja Mossos d'Esquadra ustaliła tożsamość kibica, który podczas meczu „Barcelona” — „Real Madryt” na Camp Nou uderzył flagą piłkarza madryckiego klubu Eduardo Camavingę. Jak informuje Interia Sport, wobec tej osoby wszczęto postępowanie zgodnie z hiszpańskimi przepisami sportowymi.

Incydent po golu Mbappé

Do zdarzenia doszło po drugim golu Kyliana Mbappé w El Clásico, które „Real” wygrał 2:1. Camavinga, który zaliczył asystę przy akcji bramkowej, podbiegł do trybuny, aby świętować zdobycie gola. Według źródła jeden z widzów uderzył go flagą. Na nagraniu widać również, jak w kierunku piłkarzy „Realu” rzucane są różne przedmioty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe sankcje

Hiszpańskie wydanie AS poinformowało 29 października, że incydent może zostać zakwalifikowany jako poważne naruszenie, ponieważ nie ma informacji o obrażeniach. W takim przypadku grzywna może wynieść od 3 tys. do 60 tys. euro. Jeśli naruszenie zostanie uznane za bardzo poważne, kwota może wynosić od 60 001 do 650 tys. euro.

Według AS kibicowi może również grozić zakaz wstępu na obiekty sportowe na okres od dwóch do pięciu lat. W materiale nie podano ostatecznej kwalifikacji incydentu ani sankcji.

Czytaj nas na