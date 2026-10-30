在西班牙，加泰罗尼亚警方 Mossos d'Esquadra 已确认一名球迷的身份。该球迷在诺坎普举行的“巴塞罗那”对阵“皇家马德里”比赛期间，用旗帜击打了马德里俱乐部球员爱德华多·卡马文加。正如Interia Sport报道，有关部门已根据西班牙体育立法对该人启动程序。

姆巴佩进球后的事件

这一事件发生在基利安·姆巴佩在国家德比中打进第二球之后，“皇马”以2比1赢得了这场比赛。卡马文加在进球进攻中送出助攻，随后跑到看台前庆祝进球。据消息来源称，其中一名观众用旗帜击打了他。视频中还可以看到，各种物品被投向“皇马”球员。

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可能的处罚

西班牙媒体 AS 于10月29日报道称，由于没有受伤信息，该事件可能被定性为严重违规。在这种情况下，罚款可能为3000欧元至6万欧元。如果违规行为被认定为非常严重，金额可能在60001欧元至65万欧元之间。

据 AS 消息，这名球迷还可能面临两年至五年内禁止进入体育场馆的处罚。报道未说明该事件的最终定性及处罚。

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