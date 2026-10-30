В Испании каталонская полиция Mossos d'Esquadra установила личность болельщика, который во время матча «Барселона» — «Реал Мадрид» на «Камп Ноу» ударил флагом футболиста мадридского клуба Эдуардо Камавингу. Как сообщает Interia Sport, в отношении этого человека начали производство в соответствии со спортивным законодательством Испании.

Инцидент после гола Мбаппе

Эпизод произошёл после второго гола Килиана Мбаппе в Эль-Класико, которое «Реал» выиграл со счётом 2:1. Камавинга, отдавший голевую передачу в результативной атаке, подбежал к трибуне, чтобы отпраздновать взятие ворот. По данным источника, один из зрителей ударил его флагом. На видео также видно, как в сторону футболистов «Реала» бросают различные предметы.

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Возможные санкции

Испанское издание AS 29 октября сообщило, что инцидент могут квалифицировать как серьёзное нарушение, поскольку информации о травмировании нет. В таком случае штраф может составить от 3 тысяч до 60 тысяч евро. Если нарушение признают очень серьёзным, сумма может колебаться от 60 001 до 650 тысяч евро.

По информации AS, болельщику также может грозить запрет на посещение спортивных объектов сроком от двух до пяти лет. Окончательную квалификацию инцидента и санкцию в материале не сообщали.

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