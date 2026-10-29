Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо перед Гран-при Мехико в Мексике вновь раскритиковал уровень вождения гонщиков из нижней трети пелотона Формулы-1. После контакта с пилотом Williams Алексом Албоном на Гран-при США в Остине он заявил, что считает их уровень низким и говорил о нехватке таланта, сообщает Sky Sports News.

Контакт в Остине

На первом круге американской гонки Албон пытался обогнать Алонсо в борьбе за 12-е место на входе в шпильку 11-го поворота. Между болидами Williams и Aston Martin произошел контакт, в результате которого обе машины получили повреждения. Ни один из гонщиков не был наказан: Алонсо финишировал 16-м, а Албон — 17-м.

Алонсо заявил, что не будет поднимать эту тему на пятничной встрече пилотов, поскольку считает такие эпизоды частью гонок. По его словам, Aston Martin должен стартовать выше, чтобы не оказываться в этой части пелотона. Испанец также назвал лишними контакты на первом круге и повреждения передних антикрыльев, в частности с учетом лимита расходов команд.

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Ответ Албона

Албон не согласился с оценкой соперника. На пресс-конференции FIA он сказал, что с уважением относится к Алонсо и в детстве равнялся на него, однако назвал такие комментарии неприятными. Пилот Williams считает, что нынешний уровень гонщиков высок во всем пелотоне, а нижняя половина стартовой решетки 10–15 лет назад отличалась от нынешней.

Алонсо при этом заявил, что, по его мнению, подобная ситуация была характерна на протяжении всей его карьеры в Формуле-1, начавшейся в 2001 году. Он объяснил, что машинами в конце пелотона сложнее управлять из-за меньшего сцепления с трассой, поэтому ошибки происходят чаще.

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